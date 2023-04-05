致力宣揚白沙屯拱天宮媽祖婆文化的義工駱調彬，成立「白沙屯媽祖粉絲團」等4個臉書專頁，擁有50多萬名粉絲，豈料粉絲團3日遭駭客入侵，臉書管理員權限被駭客奪走，駱調彬4日報案，並緊急發出公告，引起廣大信徒與各界關注，所幸不到24小時，成功取回帳戶權限，駱調彬5日發出聲明感謝各界善心人士幫忙解決難題，並感恩媽祖讓此事件圓滿。

駱調彬是白沙屯文史工作者，成立義工組織，長期協助發揚白沙屯拱天宮媽祖婆文化，並成立經營「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團社團」與臉書粉專「白沙屯媽祖粉絲團」，共有50多萬粉絲追蹤。

駱調彬3日清晨4點多，發現臉書帳號被駭，帳號被更名為「Elizabeth Olsen」，大頭貼也被換成女性，帳號被停權無法使用，接著「白沙屯媽祖粉絲團 社團」的封面照片也被竄改，他擔心有心人士會惡意利用，發出緊急通告並報警，引起各界關注。

駱調彬說，4日接獲法務部調查局台中市調查處資通安全科、苗栗縣警察局通霄分局、立委羅致政、陳超明、陳秀寶等各方的電話關心並提供協助，也因Meta台灣臉書公司在台北市，台北市長蔣萬安知悉此訊息後，也指示祕書室主任協助聯繫。

駱調彬發表「萬分感謝」聲明文。（駱調彬提供／李京昇苗栗傳真）

駱調彬表示，經眾人合力協助，Meta台灣公司也派專人與他接洽處理，昨天晚間7點多，讓他順利取回被盜帳號的權限，也拿回4大社群的管理權，所以今天透過發表「萬分感謝」聲明文，感謝各方的協助，也最感謝白沙屯媽祖神威顯赫，德澤造福，讓本次事件圓滿解決，感恩再感恩！