「國道高速公路可以龜速行駛嗎？」2022年度國道第七公路警察大隊共取締慢速車共計2062件！警方指出，經常執行取締地點為國道三號175.1、231.5公里(南北向)及國道六號14公里(東西向)，其內側車道慢速車違反法條為高速公路及快速公路交通管制規則第8條第1項第3款規定，警方強調，慢速車違規疑慮可尋求交通違規申訴管道，警方將再檢視相關取締事證後進行回復。

國道中部三路段 去年取締二千多張慢速車違規

警方指出，慢速車違規以「內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道」，第七大隊取締方式為採證過程全程錄影，並均依測速儀器操作程序執行，儀器功能正常且經財團法人工業技術研究院檢定合格在案。

警方表示，測速儀器係以雷射光束瞄準單一受測目標進行偵測，測得受測目標車輛超速後系統即自動採證，證據資料中瞄準點十字標記處即為受測車輛，無誤測他車情事，內側車道為超車道，汽車行駛高速公路宜遵守前揭規則，俟時速達該路段最高速限時始行駛於內側車道。

國道公路警察局第七公路警察大隊強調，內側車道慢速車取締標準，車輛行駛於內側車道前方一定距離內無其他車輛，但因其行駛速度影響後方車流正常行進；慢速車違規疑慮可以尋求交通違規申訴管道，將會再檢視相關取締事證後進行回復。