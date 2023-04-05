鴻海集團創辦人郭台銘今（5日）宣布爭取參加國民黨2024總統選舉初選民調，對此，新北市29區里長聯誼會總會長、永和區保安里長許承煬表示，市長侯友宜對市民的付出大家有目共睹，這麼好的人才當然要繼續為中華民國服務，與新北市議長蔣根煌態度一致，「全力支持侯友宜代表國民黨角逐2024！」

許承煬說，新北29區里長聯誼會長早已達成共識要挺侯友宜選總統，也將連署書送到國民黨中央，這樣的態度與決心未曾改變。侯市長關心地方，這些年來市政做得很好，行動治理傾聽市民的心聲，這麼好的人才當然要繼續為中華民國服務。