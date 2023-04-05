北市消防局連假期間持續做進階訓練。（消防局提供）

台北市消防局5日表示，清明連假期間於內湖訓練中心仍持續辦理救助訓練，投入相當的人力、物力及資源，就是為了提供民眾更為優質的服務。本周訓練為個人繩索行進技術、繩索上拉下放與泰洛琳繩索救援系統、低所救助等，這是針對山域(谷)或具高低差的環境有民眾受困時，可以拯救民眾的進階救援技術。

其中，「泰洛琳系統救援」也稱T型救援，是三度空間的作業，救援者先從空中以橫渡或滑降的方式到達待援者上空，然後再垂直下降將待援者也固定到救援人員所在的繩索上，之後兩人一起凌空而起脫離河道中央或峽谷，再滑動回到岸上。

消防局進一步指出，2021年3月北市大同區停車塔有工人被升降平台夾住，當時北市消防救助人員就是利用這些進階救援技術，成功把受困民眾救出。

消防局強調，歷來均極為重視專業的救災訓練以及人才的培訓，這次訓練安排專業度與學識能力均極為優越的教官團隊，他們也都有支援本次土耳其震災人道救援，不只各項技能，更熟練實務應用，相信由他們來進行技能教學及指導與救災經驗的傳承，絕對是最好的選擇。

消防局說，災害發生無法預知，唯有平時累積基礎操作能力，才能將各項技術紮根於己身，這次訓練的39位同仁，頂著烈日默默流汗努力，就是為了精進自己的能力，讓自己在救災現場，可以更安全快速地完成救災部署，更安全的保護民眾生命財產，相信在結訓後絕對能在未來的勤務上保護民眾生命財產安全。