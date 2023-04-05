清明連假最後一天，高鐵台中站5日中午過後開始湧入收假人、車潮，高鐵公司表示，今日全線營運正常，呼籲民眾可多利用自由座車廂；烏日警分局則指出，高鐵站區1、2樓採分流接送客，連假期間科技執法已開出525張罰單，呼籲民眾多利用高鐵特約停車場（嘟嘟房）。

收假人潮5日中午過後開始湧入高鐵台中站，接送客區車輛也略有壅塞情形出現，但都還算順暢。（潘虹恩攝）

收假人潮5日中午過後開始湧入高鐵台中站，車站大廳往來民眾絡繹不絕，座位也坐滿候車民眾，無論是自動售票機與人工售票口皆排起隊伍，接送客區車輛也略有壅塞情形出現，但都還算順暢。

收假人潮5日中午過後開始湧入高鐵台中站，無論是自動售票機與人工售票口皆排起隊伍。（潘虹恩攝）

高鐵公司指出，今日全線營運正常，台中站北上班次對號座車廂中長程區間座位有限，不過南下班次對號座車廂尚有座位，各車次亦有自由座車廂，旅客可以多加利用；另，雖目前尚無加開加班車，但仍會視車站現場搭車狀況機動加開調整。

收假人潮5日中午過後開始湧入高鐵台中站，無論是自動售票機與人工售票口皆排起隊伍。（潘虹恩攝）

高鐵站區1、2樓採分區分流接送客，1樓為載客專用，限時3分鐘停留，禁止臨停送客，2樓則為送客專用，只供民眾下車，限時3分鐘停留，禁止臨停接客，2區皆有設置科技執法，以AI攝影機全天候自動偵測違規停車、上下客等，依法逕行舉發，據烏日警分局查詢，連假期間截至目前已開出525張違規罰單。

烏日警分局說明，科技執法數量為525件，其中違規停車達512件（占97.52％），將依違反道路交通管理處罰條例開罰600元至1200元，而違規上、下客達13件（佔2.47％），依違反道路交通管理處罰條例開罰900元至1800元；呼籲民眾接送旅客可善用高鐵站旁停車場30分鐘內免費停車，請勿因一時方便違規停車超過3分鐘造成道路壅塞遭罰。

另，烏日警分局已部署約30名警力，從5日下午14時開始於高鐵台中站區進行交通疏導，建議南投民眾可由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾可由王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路；市區民眾則可由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭建國路、學田路、中山路等聯外道路分流進出。