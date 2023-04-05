中和四號公園苦楝花，花朵遠看似雪，近看淡紫色。（新北市景觀處提供）

春暖花開時節，新北市中和4號公園飄滿紫色浪漫，幾十株苦棟在公園内的小土丘旁盛開，如夢似幻的花海讓民衆忍不住駐足欣賞。中和4號公園除了苦棟樹也有很多娛樂設施，歡迎民衆到場賞花、玩耍、感受春天。

從安平街與中安街側進入中和公園，迎面而來的是正花期的幾十棵哭棟樹，樹形優美花開繁盛，花瓣如霧似雪，花朵遠看似雪，近看淡紫色，還會散出似洋玉蘭的香味，清風吹拂，花朵隨風搖曳飄落，輕柔淡雅讓逛公園的民衆紛紛駐足欣賞這春日美景，也有不少民衆慕名而來，坐樹下、漫步公園一覽浪漫風景，帶有粉白、粉紫的花不論是掛在樹梢、落在地上，都是都市中春日限定的美景。。

中和4號公園位在中永和交界，可搭乘捷運中和新蘆線至永安市場站下車。占地11公頃的中和4號公園，是雙和地區最大的公園，公園内除了綠植、池塘還有專爲兒童打造的游戲區，超大沙坑、溜滑梯、多種鞦韆等組合成一個兼具休憩、共融遊樂功能。

新北市景觀處長林俊德表示，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞花，並一起愛護環境。也希望與民衆一同分享與交流新北市各地花況資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的賞花情報分享給大家，一同感受春日限定的浪漫時刻。