台南市政府將辦理麻豆工業區及永康物流及貨物轉運中心市地重劃區抵費地標售開標作業。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府將於12日辦理麻豆工業區及永康物流及貨物轉運中心市地重劃區抵費地標售開標作業，以促進公有土地的開發與利用，土地標售標的總共釋出29標土地，歡迎各界人士踴躍參與投標。

市府表示，此次標售的土地，位於麻豆工業區市地重劃區及永康物流及貨物轉運中心市地重劃區，藉由高速公路等便利的交通網，成為南部科學園區衛星園區最佳據點，以滿足大台南地區未來工業用地及產業專用區的發展需求，提供充足的就業機會，並帶動區域經濟成長。

其中，麻豆工業區位於國道1號麻豆交流道西側，為交通便捷之甲種、乙種工業用地，整體開發面積為110.83公頃，開發完成後可提供近 90 公頃的優質工業用地，除分配取得工業用地外，還有15公頃抵費地可供工業發展與利用。

至於永康物流市地重劃區位於鄰近永康交流道、國道8號、台1線省道，交通條件優越，為國道運輸走廊的重要樞紐，物流及轉運專區可提供客貨運站及附屬設施、運輸、倉儲業、機汽車及機械修理業、旅館、停車場、郵政、300平方公尺以下的餐飲業，以及其他經市府同意與運輸、倉儲產業發展有關產業產業進駐，輔助周邊工業區上下游產業發揮最大效益。

另外，麻豆工業區市地重劃區共推出5標第二種甲種工業區（工甲二），以及21標第二種乙種工業區（工乙二），標售底價每平方公尺2萬7300元至3萬3500元不等；永康物流也推出3標物流及貨物轉運服務設施專用區，標售底價每平方公尺5萬2000元至6萬300元不等，提供投資人更多面向的選擇與規畫利用。

市府指出，凡依法得在中華民國購買不動產的公私法人及有行為能力之自然人，均可參與投標。如有意願投標者，即日起至4月11日領取標單，或來電06-2982794地政局市地重劃科洽詢，相關資訊可上地政局網站瀏覽。有意投標民眾，應自標售公告之日起至開標前1日，以掛號寄達台南郵局第239號信箱。