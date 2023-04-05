嘉義市立殯葬管理所重新設計建置「網路追思」，有多種宗教儀式供選擇。（盧春霖提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立殯葬管理所重新設計建置「網路追思」，畫面更精美。（盧春霖提供／廖素慧嘉市傳真）

兒童清明節5天連假，嘉義市立殯儀館不少祭祖民眾會寫天堂家書投遞「郵筒」傳達思念之情，也有民眾用網路追思祭拜先人，嘉市府民政處表示，這兩年疫情讓民眾習慣避免群聚，加上市殯提早採取分流祭祖措施，連假祭祖人潮車潮還算平順。

嘉義市政府民政處長林家緯指出，市府殯葬管理所提前於3月18、19日周休假日就開始布置好戶外祭拜區、規畫4月4、5日兩天暫停火化等措施，以配合清明祭祖疏散人潮，而這兩天祭祖民眾雖多，停車場雖保持約9成停車，人車來來去去，還是找得到車位停車。

嘉義市立殯葬管理所長盧春霖說，以往民眾會集中在清明節祭祖掃墓，人車壅塞，但這兩年疫情影響民眾清明祭祖逐漸會分流、減少群聚，因而這5天連假除了4日兒童節祭祖人潮略少以外，其他4天大約有1000人。

盧春霖又說，去年市府以約300萬元辦理殯葬業務資訊系統更新，重新設計建置「網路追思」、網路預約禮廳、電子輓聯等多項電子化服務，「網路追思」設計更精緻、多元選擇，便利民眾清明節祭祖可用網路追思，有些遠地民眾也會使用網路追思。

還有愈來愈多民眾寫「天堂家書」表達對親人的思念。盧春霖說，很多人寫好「天堂家書」投遞到特別設計的「郵筒」裡，殯葬所人員收集所有家書後，會與金紙集中焚燒一起燒化。