因應消費者的不同升級儲存容量需求，十銓發表採用3D QLC快閃記憶體晶片的TEAMGROUP MP33Q M.2 PCIe固態硬碟，採用PCIe Gen3x4介面與NVMe 1.3規範，讀寫速度分別可達2500/2100 MB/s，優於SATA III介面的固態硬碟5倍效能，並提供最大2TB的最大選擇，其嚴選的3D QLC NAND Flash及SLC Caching技術有效提升SSD在讀寫上的表現，TEAMGROUP MP33Q M.2 PCIe SSD為儲存市場帶來優質的方案。

T-FORCE VULCAN Z QLC固態硬碟採用SATA III 6Gb/s傳輸介面及嚴選QLC Flash，連續讀寫效能高達每秒550/500MB/s，使其擁有比傳統硬碟快上4倍的優異讀寫速度，高達4TB的儲存容量，滿足遊戲玩家對於效能與大容量儲存方案的需求。T-FORCE VULCAN Z QLC SSD外觀則以低調霧灰搭配T-FORCE個性滿版Logo設計，使玩家馳騁於遊戲戰場的同時亦為PC打造質感酷炫電競風，是電競固態硬碟升級的首選。

TEAMGROUP MP33Q M.2 PCIe SSD及T-FORCE VULCAN Z QLC SSD皆展現優異的高速效能與大容量儲存空間，全面拓展儲存市場並提供更多選擇。同時兩款產品都支援Windows TRIM優化指令及S.M.A.R.T健康度監控技術，皆使固態硬碟於使用時保持較佳讀寫狀態並延長使用壽命。