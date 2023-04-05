日本女優我妻里帆有著G級豐滿上圍跟凹凸有致的身材，入行以來深受觀眾歡迎，最近有消息傳出她到風俗店賣春，對此，知名AV達人「一劍浣春秋」表示看過登錄資料後，此事應是真的，並曝光接客價碼，直呼：「她們賣XX的價格真的沒你想像得高。」

一劍浣春秋4日在網站《play no.1》以「最強人妻我妻里帆有在賣！80分鐘的X金是…」為題發文，表示我妻里帆最近出現在大阪某風俗店，且4月已出勤3天，「通常看到這樣的資料就知道風俗店沒在唬爛，這絕對是好久沒在淫(螢)光幕見到的我妻里帆無誤。」並推測她下海的原因：「直接露臉很可能是非常缺錢想多Ｘ多賺。」而且聽說會做一段時間。

我妻里帆過去是Madonna跟Dahlia兩大片商的女優，但一劍浣春秋表示其實她的價碼並未如外界想像的高，「80分鐘24,200日圓(約5573新台幣)加上8000日圓(約1839新台幣)的指名費」，並指出雖然我妻里帆肯接外國客人，但據他了解，得再加10,000日圓(約2299新台幣)，因此滾一次床為42,200日圓(約9750新台幣)。

對於這個價碼，一劍浣春秋認為並不貴，「這也是我一直要給大家的觀念，雖然冠上AV女優的頭銜真的香，但她們賣XX的價格真的沒你想像高。」並表示女優這麼做是想求生，「拍片是一種生存方式，在AV界結業後再去風俗店賣也是一種求生手段」，但其實都不偷不搶，因此不必歧視她們。