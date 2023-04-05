新北市長侯友宜日前在社群上反應民情，被民進黨群起圍攻，國民黨新北市議員呂家愷表示，侯友宜提出的「缺蛋、缺雞肉及雞肉、豬肉價格飆漲等」是攤商反映的事實，並非空穴來風，他反酸民進黨至今連最基本的「穩定蛋價」都還做不到，還敢提「早就在做」，請問民進黨有把「解決民生問題」做好嗎？

呂家愷認為，綠營議員卓冠廷要在侯友宜臉書上找詞句玩文字遊戲，用側翼操大玩「潑墨」的手法，他對此感到相當遺憾。他強調，侯友宜所提及的「缺蛋、缺雞肉及雞肉、豬肉價格飆漲是鐵錚錚的事實」，這件事和台北農產公司，公告的每日蔬菜、水果批發拍賣價格根本毫無關係，直言卓冠廷「張飛打岳飛」的說法若不是無知，就是充滿惡意。

台灣農糧自給率低，多數仰賴進口，隨著全球飼料價格上漲，連帶帶動國內畜禽飼養成本增高；呂家愷認為，民進黨貴為執政者，這次蛋價波動、缺蛋問題為何要等到民眾、基層罵翻了才亡羊補牢？

呂家愷指出，如今豬價也大漲，綠營說農委會早就在做，做了老半天，成效在哪？過去陳吉仲面對國內農業產銷失衡，動不動就祭出補助，越補越缺，農產品越貴，現在不但蛋價上漲，民眾還得用牛肉的價格才能吃到豬肉，相信民眾的感受很清楚，就是生活真的越來越辛苦。

呂家愷不諱言表示，自己曾勸綠營在2022大選慘敗後，應深刻檢討自己為何不得民心；然而至今對方仍執迷不悟，不願好好做事，只想好好搶選舉大位，侯友宜反應基層百姓問題，卻要被綠營人士刻意操作抹黑。呂家愷大酸綠營，重點從來就不是有沒有「早就在做」，而是有沒有做好。

最後，呂家愷呼籲，總統蔡英文在執政的最後任期，應該要好好帶著民進黨解決民生問題，想辦法改善改進，而不是到現在缺電、缺蛋、缺藥，只提1句「早有在做」就能卸責的。他批，難道民進黨最後一年的主軸是「有政府會卸責」嗎？