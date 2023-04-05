國內猴痘疫情漸升，目前累計超過20例確定病例，其傳染力讓不少人聞之色變。有醫師指出，感染猴痘的死亡率約1%至10%，9種常見警訊包括全身皮疹、淋巴腺腫大、發燒、出汗等病症。而醫師也分享了4種傳染途徑，若長時間和患者「面對面」，就可能因為呼吸道分泌物染病。

醫師陳鈺泓和戴定恩昨（4）日在臉書粉專發文指出，猴痘最早是在猴子身上發現的疾病，若不幸感染，死亡率約有1%至10%，病徵約持續14至21天，常見的症狀有：發燒、寒冷、畏寒、出汗、嚴重頭痛、倦怠無力、肌肉痠痛，以及從臉部往四肢蔓延的「全身皮疹」，四肢又比軀幹常見。除此之外，還可能會有淋巴腺腫大的情況，多半出現在耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處。

陳鈺泓和戴定恩進一步表示，猴痘的主要傳染途徑有4種，包括接觸確診者的皮疹、瘡痂、體液；接吻、擁抱、性行為等親密行為，或是長時間和確診者面對面，導致呼吸道分泌物感染，不僅如此，確診猴痘的孕婦也可能直接傳染給腹中胎兒。

至於究竟該如何避免感染猴痘，兩名醫師也整理出5種預防方法，除了基本的勤洗手、與確診者保持距離，也要減少人際傳播的機會，不與他人共用衣服、床單，性行為全程使用保險套，同時，也建議民眾避免接觸野生動物，以免讓病毒纏身。