桃園市八德區大成國中日前與台灣首位水下鯨豚攝影師金磊合作，舉辦「鯨生海有你」鯨豚，8年級學生在深入探討鯨豚生存危機後，決議在公共政策參與平台上提出3點要求，包括控制水下噪音、淨灘列入教育課程及禁止圈養鯨豚，盼大眾能更加了解環境保育。

校長蘇佐璽表示，學校將海洋保育融入各領域課程，鯨豚特展近期剛結束，學生的反應相當好，附近許多國小都有班級到校參訪，其中8年級學生在公民課程中，由老師引導針對鯨豚保育做議題討論，學生從中了解到許多鯨豚死亡是因為吃進大量塑膠袋，為此學生紛紛站出來支持要響應支持。

蘇佐璽指出，目前歸納鯨豚擱淺及被人類危害的原因，包括有胃中充滿人為垃圾，又以塑膠垃圾占大宗、漁網纏繞無法自行脫困、重金屬汙染、水下噪音影響鯨豚聽覺、被圈養的鯨豚身心靈易受到嚴重創傷，比如說過早被鼓勵繁殖、親子被迫分離等。

大成國中將海洋保育融入各領域課程。（大成國中提供／陳夢茹桃園傳真）

蘇佐璽說，因此學生在公共政策參與平台上提出3點建議，第1點「噪音納入驗船標準」，由於噪音會對鯨豚造成影響，為此希望能制定標準讓海洋回歸寧靜；第2點「學校認領海灘」，廢棄漁網雖有實名制及回收獎勵金，但海邊垃圾卻還是推積如山，加上許多地方相當偏僻、沒人願意撿，因此也希望將淨灘列入課程，讓學生實際能感受到保育海洋的重要性。

第3點「政府應以禁止圈養海豚為最終目標」，許多觀光景點會有動物表演，但有些表演動作、民眾的歡呼聲會傷及動物，呼籲應以禁止圈養海豚為最終目標，除立法規範禁止圈養外，也應該多加關心正在被圈養的鯨豚。