日媒今日引述日中關係消息人士透露，日中兩國政府已開始協調，計畫4月間在日本橫濱舉行海洋問題相關部門負責人出席的「海洋事務高級別磋商」，兩國啟用防務部門幹部間的直通熱線（直通電話線路）將成為主要議題。相關磋商是自2019年5月在北海道小樽舉行以來，時隔約4年再度以面對面方式實施。

日本外相林芳正2日在北京與中國國務委員兼外長秦剛會談，確認將重啟以面對面方式實施的海洋事務磋商。

共同社報導，中國海警局船隻接連進入釣魚台周邊的日本宣稱領海，再加上中國和俄羅斯在日本周邊的軍事合作趨於活躍，導致對日中之間出現偶發性衝突的擔憂升溫。報導稱，是否有望盡早啟用已完成建設的直通熱線成為焦點。同時，中方還計畫考察神戶市的港灣設施。

報導透露，日方將由外務省亞洲大洋洲局長船越健裕，中方由外交部邊界與海洋事務司長洪亮出席。日方將強烈要求中方公務船立即停止進入領海，並表明對東海和南海局勢的嚴重擔憂。預計也會提及台灣海峽和平穩定的重要性。

雙方還將討論東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海計畫、以及2008年達成的東海氣田共同開發共識。