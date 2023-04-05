琳誼連假期間先是擔任師兄五月天「諾亞方舟」高雄場演唱會開場嘉賓、緊接在大港開唱音樂祭演出，如今她也正式宣告「在某個角落努力的你」新專輯演唱會將於4月30日在高雄後台Backstage Live開唱。她從高雄駐唱發跡而出道，對於在高雄演出相當興奮：「繼台北、台中、新加坡、馬來西亞場後，要回高雄了，這次演唱會特別找了來自高雄樂團朋友，大家可以期待一下。」

琳誼月底將在高雄舉辦專場。（相映國際提供）

琳誼最近和高雄特別有緣份，她前陣子因為看BlackPink演唱會，最後散場時因為人潮過多導致無法順利趕上高鐵北返，只好臨時在高雄住宿飯店，隔天一大早趕緊回台北妝髮後，再度又南下商演，歷經高鐵奔波一日來回三趟的奇遇！她自嘲：「這個故事告訴大家，如果隔天有工作千萬不要小看演唱會5萬人的疏散時間，貪心看了安可，不然就會一日搭三次高鐵，高雄、台北來回跑來跑去，坐到屁股很痛。」

因為前一週來看BP、隔一週就站上舞台擔任五月天演唱會開場嘉賓，琳誼對於高雄世運這場地也有特別情懷，「我覺得要站在5萬多人的演唱會舞台多少還是滿緊張的，但是演完之後很有成就感」，這也是她出道至今唱過最多觀眾的一次演出。

琳誼月底將在高雄舉辦專場。（相映國際提供）

她也把握機會品嚐港都美食 ，看BP演唱會時去逛了瑞豐夜市吃了很多道地小吃、大港開唱時則前往藝人食堂，她稱讚：「食堂裡的自助餐超級讚，牛肉、豬肉、海鮮、義大利麵、燉飯、甜點…隨大家夾，吃的超級飽！」也期待月底30號再度回來高雄與大家再次相聚。