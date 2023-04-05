美國前總統川普4日遭曼哈頓檢察官指控34項偽造商業紀錄重罪，不過美媒直播他出庭應訊時，美國民眾反而被守在法庭外的高挑金髮女警迷住，不少網友發文詢問「金髮辣女警是誰？」還有人誇張表示「可以被她上銬」。
川普因涉及支付成人片女星「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）及「花花公子」（Playboy）前玩伴女郎麥道高（Karen McDougal）封口費衍生的爭議，4日遭曼哈頓檢察官指控34項偽造商業紀錄重罪，川普一概不認罪。
據《紐約郵報》（New York Post）、福斯新聞網（Fox News）報導，各大美國媒體4日下午轉播川普前往紐約法庭應訊時，許多觀眾意外被一位駐守在曼哈頓刑事法院大樓內的女警分心了。
畫面顯示，這名女警身材高挑、露出淺笑，與現場其餘身材壯碩、看似稍有年紀的男性紐約州法庭員警形成強烈對比，因此特別吸睛。
不少人在推特發文，希望進一步得知女警身份，一名網友表示：「我猜許多人都會問，這名辣金髮女警是誰？」
另一名網友問：「這名金髮女是誰？」他的發文引發其他人跟進留言，有人說：「真高興也有人想知道。」
還有網友誇張表示：「只要她想，她隨時能將我上銬。」
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