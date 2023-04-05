4月兒童節連假五天終於要收假了，這幾天拜天候之賜，全台各地國旅大爆發，加上普發6,000現金在手，以及百貨業母親節檔期提前開跑，使得室內戶外都是人潮，遠東集團旗下遠百、遠東SOGO百貨等，人潮均有3～5成增長，業績則是雙位數成長。

遠東SOGO百貨指出，五天連假適逢忠孝館全台最大「日本展」及「母親節化妝品」檔期，加上普發現金等效應，入店客數成長超過五成，整體業績有兩位數的成長，其中館內餐廳湧進家庭聚餐人潮，餐期期間都是滿位，而值「母親節化妝品」檔期，促銷力度強勁，亦帶動化妝品及彩妝買氣。

遠百指出，兒童節暨清明節連假五天，遠百對比去年同期連續假期，業績成長近兩成、人潮大幅增加三成，主要還是母親節話題提前發酵，兒童消費勢力銳不可擋，再加上普發6,000元，都帶動人潮和業績兩相提升，客單價也明顯增加。

其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百竹北化妝品、精名品、女裝鎖定母親節檔期優惠，加上親子活動帶動童裝、休閒和超市餐飲買氣，值得一提的是信義A13、板橋大遠百、遠百竹北明顯感受國際觀光客回流，不少家庭用餐購物的全客層，人氣紅不讓帶動全館業績成長至少二成。