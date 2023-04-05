世界羽聯BWF超級300系列法國奧爾良羽球大師賽，5日進入大會第2天賽程，台灣有2組男雙、1組女雙分頭在不同場地首場奮戰，可惜未能收下勝利。

上一站西班大師賽奮戰到決賽的雙胞胎兄弟檔李芳至／李芳任，生涯首度打進超級300系列賽男雙決賽，兩人雖最後屈居亞軍，仍是生涯代表作，本周來到法國紐奧良同級別賽事，目前世界排名第48的李芳至／李芳任，首輪就對上大會第5種子，目前世界排名第21的印尼組合普拉穆迪亞（Pramudya Kusumawardana）／拉畢丹(Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan)，是雙方生涯首次在BWF世界巡迴賽過招。

首局李芳至／李芳任4比0有好的開始，不過印尼組合在進入狀況後也一步步逼近，反以11比9領先進入技術暫停，回到場上李氏兄弟持續追分，在該局尾聲讓分數來到19比19平手，兩方人馬進入「丟士」激戰，李芳至／李芳任雖獲得過局末點，奈何沒能拿下，雙方鏖戰多時，李氏兄弟26比28先讓出；第2局換印尼組合搶得先機，打出7比0高潮，李芳至／李芳任這局再一路落後下17比21落敗。

另一組年輕男雙組合林煜傑／蘇力瑋，和同樣是2000年出生的蘇格蘭雙胞胎兄弟組合M.格里姆利（Matthew Grimley）／C.格里姆利（Christopher Grimley）打滿3局，林煜傑／蘇力瑋21比19、25比27、19比21飲恨，未能更上層樓。

女雙許雅晴／林琬清7比21、11比21敗給中國大陸組合劉聖書／譚寧。