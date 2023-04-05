義大天悅飯店有室內歡樂小天地和戶外兒童趣樂花園，小孩可盡情玩耍放電。（義大天悅飯店提供）

「收假日 加1元多1人」住房優惠，6月30日前平日住宿雅緻雙人房，一泊一食2999元。（義大天悅飯店提供）

百匯自助餐平日半自助式吃到飽主餐任選380元起，共有7款主餐可選。（義大天悅飯店提供）

歡樂時光總是過得特別快，長達5天的連假結束，不少風景區或熱門景點塞車塞人，很多人可能玩得不過癮。4月6日上班日起一連4天，義大天悅飯店新推「收假日 加1元多1人」快閃住房優惠續拚國旅商機，加1元多1人住房，最低每人751元即享一泊一食，一家四口入住一晚含4客早餐也只要3001元，業者放大1塊錢價值，超值方案讓民眾趕緊規劃下一波出遊，收假不收心。

位於義大世界園區內的義大天悅飯店，自4月6日起9日止推出限期4天的「收假日 加1元多1人」快閃訂房活動，預訂4月7日起至6月30日周日至周五住宿雅緻雙人房1晚，含2客早餐2999元；業者加碼優惠只要加1元就能多1人入住，3人3000元含3客早餐，等於每人一泊一食只要1000元，房型再升等原價1萬多元的溫馨家庭房；4人同住溫馨家庭房一晚含4客早餐3001元，一泊一食平均每人751元、約原價的23折，平日住房能以精省價格享輕鬆度假。

飯店內設有室內與戶外二處遊戲空間，孩童可盡情放電；另外飯店還加碼4到6月期間入住，贈送每位房客摩天輪搭乘券。專案房型日限10間，適用平日，周六入住每房須加價1000元，連假不適用。

此外，館內的百匯自助餐同步推出平日限定活動，周一至周五平日午餐時段全新型態的「健康新煮義」Semi Buffet半自助式吃到飽，每人280元起可無限享用自助餐檯上包括精選蔬食、生魚片、沙拉、甜點等豐盛的美食。如果想要吃主餐，

則有碳烤食蔬松露燉飯、海鮮總匯明蝦鱸魚、紐澳良烤雞佐芥末蜂蜜、美國菲力牛排等7款主餐可選，價格落在380至580元間，享受主餐也能暢享自助餐檯上供應的餐點吃到飽，1成服務費另計。