政府與全民共享經濟成果，推出普發現金6000元政策，裕日車(2227)為響應政府推出全民共享經濟成果普發現金政策，並實質回饋廣大支持愛護NISSAN的消費者，即日起起至4月28日止，限時推出「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案，凡於優惠期間購買NISSAN國產全車系，即可享有普發金6千元升級2萬元配件金，加碼再贈價值1萬5千元「五夠省」保修護照、0利率分期貸款、68無限里程延長保固等超值購車優惠，總價值超過6萬元，更可享5萬元舊換新優先領，讓消費者幸福入主NISSAN優質車款。

為滿足消費者追求與眾不同的個性化需求，NISSAN自2月24日起限量推出300台KICKS「潮流版」，以亮眼的白頂狂藍專屬全新車色為基底，再運用強化視覺外型的動感擾流尾翼，打造潮流動感外觀；並追求細節質感，外觀及內裝極具視覺特色，配備升級不加價，還可搭配「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」限時購車優惠，NISSAN KICKS「潮流版」限量上市熱銷中。

全民即將於四月喜迎6000元現金大紅包，Opel為回饋消費者的支持與肯定，且讓喜愛Opel的準車主更加輕鬆入主Opel Mokka，即日起至四月底前下訂Opel Mokka Elegance車型，立即享有6萬元購車金讓您入主無負擔，讓您輕鬆擁有德國OPEL跨界潮旅。此外，即日起至OPEL旗艦點或臨時籌備處賞車、試乘任一車型並留下資料，即可獲得星巴克飲料券，同時加碼周周抽周周送，把握6萬元紅包大回饋。