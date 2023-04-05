關心缺蛋、缺雞肉及雞肉、豬肉價格飆漲等民生議題，新北市長侯友宜日前就貼出千字文，表示趁著清明連假，他更走訪蘆洲黃昏市場，關心攤商生意，他並提出三點呼籲，希望中央盡速著手處理，解決人民痛苦，而此舉也引爆兩派人馬討論。對此，媒體人韋安5日就表示，「侯友宜已經走出2大步，早就著手解決問題」，引發討論。

韋安5日在臉書上表示「當別人看見和發現問題時，侯友宜已經走出2大步，早就著手解決問題？」韋安更強調，首先是「團結台灣」，凝聚人民對兩岸關係的共識，侯友宜日前也曾說「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」，甚至更補充「重要的是讓『台海穩定、區域和平』，所以我們叫中華民國，台灣是我們的家」，韋安更接著指出，他慢慢分析侯友宜從九合一選戰，到目前的一系列言論發現，「原來，侯早就開始用他的方式，淺顯易懂地論述，自己對兩岸關係的政策方針。並且付諸實踐，凝聚人民的共識」。

韋安更說，從侯友宜強調「團結台灣」、「團結人民」到「捍衛中華民國」、「兩岸交流也要秉持平等、尊嚴、友善的原則，彼此信任才能往前走」；再到提出「三平、三安」，「社會公平、兩岸和平、國家太平，人民安心、社會安定、國家安全」，可以歸納出侯友宜完整對兩岸關係的方針和論述。

再來則是「發動奇襲」，為藍營搶奪詮釋「維持現狀」話語權，韋安也指出，從最新美麗島電子報3月國政民調中，有73.4％民眾希望下屆總統，對統獨或兩岸關係主張「維持現狀」，其中有35.8％的民眾認為，侯友宜是永遠維持現狀。韋安最後更說，那麼，侯友宜的「維持現狀」，可能就是用「咱就是中華民國，台灣是咱的厝」，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」來詮釋和論述。

最後韋安也強調，當一些人還在「疑侯論」，以為侯對兩岸關係不熟悉，沒有論述能力，講話沒有重點時，他已在為國為民，試圖化解對立，凝聚人民共識，來解決頂層的政治難題。侯友宜用簡單樸實，接地氣的語言模式，正在發動一場「奇襲」。為藍營重新取回「維持現狀」的詮釋權，為同志們在2024大選中，可以先聲奪人地取得話語權和主動權。