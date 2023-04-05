（連假車站商場人潮滿出，Global Mall業績大增30％。圖／環球提供）

兒童清明連假即將結束，拜天氣晴朗出遊、返鄉人潮多，車站商場更是受惠，環球Global Mall全台八店有六店屬車站商場，連假期間不間斷湧現人潮，加上受惠於政府普發6,000元現金，以及適逢母親節首波檔期促銷，整體業績對比去年同期大幅成長30％。

Global Mall指出，母親節首波推出點數、禮券雙回饋最高18％、點數加贈最高達40倍、多家3C家電及餐飲新櫃登場助陣、超值優惠6折起的多重助益下，連假車站人潮紅利挹注，換季、出遊商機大為發酵，從休閒換季服飾、生活家電包括冷氣、風扇的熱賣，以及適合全家同樂的3C家電如手機、遊戲機及餐飲美食、親子樂園等業績成長最為顯著。

Global Mall新北中和店連假期間，業績天天呈雙位數成長，客單價也明顯提升，除了適合全家一站滿足的休閒換季服飾、家電、餐飲美食及親子樂園、影城業績表現亮眼，加上連假前後超過10個新櫃登場助陣，包括1樓的數位科技互動式體驗區，SAMSUNG、SEIKO、G-SHOCK、Nugens加上既有櫃位JINS、SAMSONITE BAG STORE改裝完成開幕，帶動1樓該區業績較原櫃位成長達30%以上，此外還有全國電子、ONE BOY、AIR SPACE新櫃也登場，其中因應天氣轉熱、節能家電補助，加上有6,000元現金的普發，也促進冷氣、風扇熱賣，連假期間冷氣即銷售超過10台。

而軌道北南商場皆呈現爆發性成長，Global Mall板橋車站、南港車站、新左營車站因出遊、返鄉人潮不斷，觸動餐飲業績大幅增長，其中又以新左營車站在演唱會經濟發酵下，阿妹、五月天和大港開唱一連串的演唱會吸引大批歌迷湧進高雄，業績更攀升成長超過50％。

而不同於過往人潮集中於連假初期及收假前，機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因周邊家庭親子客不想塞車，而就近選擇在地景點加上親子可暢遊購物的百貨商場，加上4月2日適逢樂天桃猿主場賽事，以餐飲、親子體驗活動及服飾成長最顯著。