基市府於上月31日宣布針對四接爭議的「護海公投」補正通過，引來包含中選會及內政部長林右昌的激烈交鋒。推行「護海公投」的公民團體「守護外木山小組」於5日下午2時舉行說明會，招募志工以及詳細說明四接爭議。成員律師蔡雅瀅認為，四接有非常多爭議與問題，但台電及經濟部的說法卻常「自打臉」，因此要推行護海公投，讓基隆人表達自己的意見。

說明會首先由護海公投發起人王醒之發言表示，各界對護海公投遇到的阻礙有很多問題，但想先就四接天然氣接收站的爭議，向志工們做完整的說明，讓志工能有比較明確的概念，也利於後續推動連署。

後由小組成員律師蔡雅瀅說明四接爭議，包含環境問題、國安問題、以及基隆港航運問題等。蔡雅瀅表示，四接除了環境衝擊，其實對國土安全也有疑慮，目前烏俄戰爭仍在持續中，根據台電提供給立委陳椒華的說法，如果電廠以2部機以及2座儲槽來估計，預計只能撐23天，更不用說成為軍事上的基礎設施攻擊目標。

蔡雅瀅說，在基隆港的營運部分，四接的東移新方案也會造成問題，其中台電自己針對西防波堤部分拆除的模擬結果中，導致失敗或碰撞的風險，竟佔了模擬次數的42％。此外，拆除西防波堤後，LNG船必須要依靠至少四艘六千馬力的拖船才能安全進出，失敗率還會再提升。最後還可能導致波高增加，也會阻礙郵輪港的發展。

蔡雅瀅指出，其實台灣北北基宜的「北東電網」地區只要節電6％，就可以「省掉」一個協和電廠。而節能也是世界的趨勢，各國都在努力達到發電量的「負成長」，只有我國背道而馳。像是韓國推行的政策就省下一座核能發電廠，日本從2010年到2020年就省下9.1％，這才是政府要思考的方向，而不是狂蓋新的天然氣廠。

護海公投領銜人王醒之向志工說明為何要推行公投，要讓地方人民的聲音浮現。（徐佑昇攝）

王醒之表示，今天是首場針對公投志工的說明，未來小組將會用相同的方式，在基隆各社區舉行說明會，讓更多市民了解。當然可能會遇到中央的阻礙，但志工們會努力連署，讓地方人民的聲音能夠浮現。