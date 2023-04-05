台中大里區塗城公園百株紫色錫葉藤正值花期，一串串錫葉藤花沿著棚架垂落綻放，形成夢幻紫色花牆。（潘虹恩攝）

台中大里區塗城公園百株紫色錫葉藤盛開，一串串錫葉藤花沿著棚架垂落綻放，吸引民眾前往賞花。（潘虹恩攝）

錫葉藤又稱許願藤、紫絨花，盛開時也會形成夢幻「花瀑」，滿樹深淺紫色的花朵交錯綻放，景色不輸紫藤花。（潘虹恩攝）

浪漫錫葉藤花季到來！台中大里區塗城公園去年由塗城里長黃仁耀與志工一同種下百株紫色錫葉藤，時隔1年，一串串錫葉藤花沿著棚架垂落綻放，形成超夢幻紫色花牆，吸引民眾前往賞花，更曾有家住清水的民眾全家大小開著9人座休旅車一睹美景，令志工也意想不到。

大里區塗城公園是當地民眾休閒遊憩的熱門景點，園中除有多項遊樂設施外，還設置愛心長廊、引進2輛退役戰車永久展示，是小孩的遊樂天堂，日前更重新打造水鹿裝置藝術進駐，園中可說是處處有驚喜；近期，由黃仁耀與志工團隊去年一起種下的百株錫葉藤花開，也令民眾駐足賞花，直呼好美。

「還記得那時候花種下去沒幾天，就下了一場大雨，整個土質鬆動，原本排排站立的花株再看到是全部東倒西歪，很可憐」，黃耀仁回憶道，大家趕快將花扶起來重種，幸好有活起來，而且經過1年，錫葉藤開的這麼漂亮，民眾看到也紛紛喊美，令他與志工都心滿意足。

黃仁耀說，「其實建設不用多大，把里民要的給他就好」，里民要的很簡單，希望有了孩子、孫子後，可以有地方帶著孩子去玩耍、盪鞦韆，塗城公園也是從1張椅子都沒有，慢慢建設運動器材、遊樂設施、爭取美樂地計畫等到進行美化，一步一步去做，就很有就感，每次聽到民眾稱讚或看到小朋友在公園跑跳就很高興，因為知道建設做下去有人在使用。

錫葉藤又稱許願藤、紫絨花，屬於藤蔓植物，原產於中南美洲，乍看下與紫藤花相似，但與紫藤花分屬不同品種；錫葉藤盛開時也會形成夢幻「花瀑」，滿樹深淺紫色的花朵相互交錯綻放，景色不輸紫藤花，花期大約為每年2至4月左右。