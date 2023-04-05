長春石油苗栗廠第1、2廠區出入口，都位在苗栗市宜春路上，經常有大型柴油車進出，因此為管制柴油車、大貨車，苗栗縣政府環境保護局在宜春路周邊道路，畫設全縣第1處空氣品質維護區，今年3月5日起正式執法管制，執法1個月以來，共有128輛大客貨車、機車沒有檢驗合格，將依空汙法裁罰500元，環保局盼藉此降低排放黑煙汙染。

環保局2017年透過車流量調查，宜春路柴油車輛，平均每小時車流量約65輛，黑煙汙染度檢測到檢率只有40.9％，而且1到3期老舊柴油車輛比例約占49.4％，柴油車輛排放黑煙汙染高。

空氣品質維護區今年3月5日起正式執法管制。（李京昇攝）

因此環保局隔年2018年7月與長春協商，畫設自主管理管制區，到2020年底到檢率提高到88.7％。當時畫設自主管理管制區的還有竹南科學園區、中石化工頭份廠，為了提高管制標準，縣府2018年決議把長春石油苗栗廠，列為全縣首處空氣品質維護區，盼業者落實柴油車定期維護保養。

環保局空氣品質及噪音管制科指出，目前在宜春路口建置2套車牌辨識系統，全天候監控進出的柴油車輛，並記錄車輛進出時間、車牌，再比對環保署資料庫，如果沒有取得有效期限內自主管理標章的柴油車、大貨車，跟排氣檢驗不合格的機車，都不能進入管制範圍，若勸導不改善，將依法開罰500元到6萬元。

環保局去年公告首處空氣品質維護區實施管制，今年3月5日起正式執法管制，執法上路首月，共監測8174輛出廠滿3年以上柴油大客貨車、1318輛出廠滿5年以上燃油機車，其中有107輛柴油大客貨車、21輛燃油機車，因為1年內沒有合格排氣檢測紀錄違規受罰。另外，除透過畫設空品維護區，也配合環保署補助業者汰舊換新、調修大型柴油車，來降低移動式空汙危害。