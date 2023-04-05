清明節公墓火警傳不停，但恆春南灣眺石附近的公墓不僅傳出雜草燃燒，還有「400萬賓士」遭燒毀。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

清明節公墓火警傳不停，但恆春南灣眺石附近的公墓不僅傳出雜草燃燒，還有「400萬賓士」遭燒毀。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

清明節公墓火警傳不停，但恆春南灣眺石附近的公墓不僅傳出雜草燃燒，還有「400萬賓士」遭燒毀，消息一出後，大家議論紛紛，有人感嘆「祭祖大手筆」，對此，柯姓表示，他是要去爬山並非祭祖，經警察通知才知道車頭遭燒毀；警消表示，起火原因尚待調查。

屏東消防局指出，5日早上10點50分，獲報恆春鎮南灣跳石附近公墓有火警案件，當下立即派遣恆春分隊、墾丁分隊，共計3車6人前往，恆春分隊小隊長陸韋成回報為燃燒雜草，3分鐘內完成滅火，無人受傷，但有波及到一旁的1輛車。

據了解，被燒毀的是價值約400萬的賓士新車，車頭被燒得焦黑，看得車主心疼不已；消息一出後，立即引發熱議，有人感嘆「祭祖大手筆」，也有人討論該豪車是否停在雜草堆上，導致高溫的觸媒轉化器碰到枯草而起火。

對此，柯姓車主表示，他是與女友要前往大山母山進行登山活動，經警方通知才知道車子車頭遭焚毀，他希望警察可以找出放火凶手。

恆春警分局表示，已針對周遭調閱監視器追查，釐清該案是否有遭縱火或是野火自行燃燒，也再次呼籲民眾勿隨意焚燒落葉雜草，一旦發生火警，警方將以放火罪嚴加查辦。