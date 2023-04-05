大陸福建海事局5日公布消息稱，台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動今啟動，前海軍艦長呂禮詩分析陸方釋出的照片後指出，出現在圖中的日本西表島、台灣東部海岸線間的那條線，由東南方九段線向上延伸，恐代表陸方擬藉由此次巡查，履行「海域造法」。

呂禮詩說，微博「玉淵譚天」所釋出的圖，釋放了非常大的訊息量。首先，「玉淵譚天」是大陸中央廣播電視總台打造的自媒體品牌，也就是這個來源不必懷疑，就來自於黨中央、中央軍委；其次是「聯合巡航巡查」這個說法，異於解放軍以往慣稱的「戰備警巡」，也就是執行的單位不是解放軍，而隸屬於福建海事局的排水量6600噸公務船「海巡06」就是答案。

呂禮詩表示，從以上的分析可得知，「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」既非由解放軍、也不是大陸海警執行，而是由大陸海事局負責；而大陸海事局正是2021年9月施行《海上交通安全法》第四條律定的執行單位，這就是美國國家安全顧問沙利文和大陸主管外交事務的中共政治局委員王毅電話連絡後的默契。

呂禮詩點出，圖中日本西表島和台灣東部海岸線間出現一條線，從東南方九段線向上延伸，這真的「很有事」，因為那是大陸海事局於2020年8月實施《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，台灣東海岸距岸50海浬的「近海航區」，是否代表陸方透過「聯合巡航巡查」，藉機履行其「海域造法」？