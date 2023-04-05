美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）日前宣布，將在明（5）天和台灣總統蔡英文見面，毫無意外引起北京政府不滿。不過，就在蔡麥會同一天，法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩等人也將拜會習近平，有外國記者預測，陸方可能調整回應力道，避免在歐洲領袖到訪期間製造尷尬。

這是台灣首次有總統在美國本土與眾議院議長會面，歷史性會晤備受各界關注。根據美國之音引述，哈德遜中心高級研究員瑞貝卡．亨里奇（Rebeccah Heinrichs）讚揚，這次會面的地點十分巧妙：「（當年）雷根明白美國需要盟友來贏得冷戰，如今我們又回到相同的場景。」麥卡錫選擇在洛杉磯的雷根圖書館會晤蔡英文。

Excellent location. Reagan knew the US needed— needed— allies to win the Cold War. And well, here we are again. https://t.co/9ZnzwnpVob — Rebeccah Heinrichs (@RLHeinrichs) April 3, 2023

美國企業研究所訪問研究員艾瑞克．塞耶斯（Eric Sayers）也認為，麥卡錫辦公室做出了極佳的安排：「他們提高了這個議題的重要性，表現兩黨一致看法，沒有製造對（台灣明年）1月選舉動態的影響，也讓中國難以回應。這是對美國和台灣的雙贏。」

而習近平也將在同一天招待馬克宏和范德賴恩，兩場會議只相差幾個小時。獨立國防分析師班．路易斯（Ben Lewis）表示，屆時可趁機觀察北京的反應，特別是在「馬克宏與范德賴恩到訪之際」；反過頭來，馬克宏和范德賴恩將如何回應北京也令人好奇。

德國自由職業記者戴達衛（David Demes）則認為，對台灣而言，歐洲元首此時訪問北京或許是件好事，畢竟「中國不太可能在兩位歐洲領導人訪問時，向台灣上空發射飛彈。」

蔡英文預計將在洛杉磯當地時間5日上午10點（台灣時間6日凌晨1點）與麥卡錫和民主、共和兩黨議員進行閉門會議，會後雙方將分別發表公開談話，隨後也會共進午宴。