台灣邊境與禁團令已解封近半年，民眾可參團前往各國家旅遊，唯獨對大陸仍未解禁，旅遊業抱怨許久，原以為1個月前開放增飛兩岸航點是好的開始，不料沒有後續，業界出現反彈聲音，更醞釀上街陳抗發聲，呼籲政府盡快開放陸客來台，或至少讓台人能組團先行。

陸委會今3月9日公布恢復兩岸航點規劃，兩岸除原先的5個航點，另恢復10個定期航點、13個包機航點。但實際上，近1個月來，10個航點裡航空公司僅申請不到一半，包機航點更是乏人問津，代表商務客不足以撐起市場，開放旅遊才有商機。

全球新冠肺炎疫情已走入尾聲，台灣以疫情為由暫停組團赴陸，又見陸委會與中央流行疫情指揮中心互推問題，至今不願解除，讓業者相當不耐。日前有業者在400多人的LINE群組內發聲，群組成員包括總統府秘書長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、交通部長王國材、觀光局長張錫聰及多名立法委員，直接表示再不開放兩岸旅遊，真的有業者要上街抗爭了。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽透露，兩岸旅遊解封拖太久，觀光業很多人已經跳起來了，紛紛透過各公協會系統反映，許多人氣到想上街拉布條抗議。

李奇嶽分析，攤開2019年航空公司的財報，兩岸航線佔營收的4至5成，全國4000多家旅行社裡面，9成有做發往大陸旅遊的團，出境市場團客有3分之1是前往大陸，可見兩岸旅遊對航空業、旅行業而言，都是極其重要的市場。

李奇嶽說，2019年兩岸關係再差，陸客入境人數還是第一名，若要算上入境天數，每位陸客平均停留台灣7天，日本、韓國、香港的客人，平均入境3.5天而已。再算觀光產值，日本客的日均消費第1名，陸客為第2名，但日客每天只比陸客多花1元美金，陸客停留天數則多1倍，等於1個陸客可抵2個日客。

「多一點民間交流，少一點政治紛擾。」李奇嶽認為，兩岸僵局不是辦法，陸方不動，至少我方可先開放組團赴大陸旅遊，讓旅行社有生意可做。