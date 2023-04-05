每個人可能都曾對於不同身體特徵感到好奇。一位女子近日得知，男友以前不懂事時，和親妹妹會互摸身體跟生殖器，讓她感到相當震驚，因此好奇求問「兄妹真的會因為好奇互摸身體嗎？」沒想到貼文一出，釣出許多過來人分享小時候的黑歷史，引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，某天和男友聊到男友妹妹時，男友自爆以前不懂事，「他和妹妹因為好奇有互摸過身體跟生殖器」，不過因為童年記憶差不多都忘光了，所以不記得到底是多久以前的事情。

原PO提到，男友和妹妹感情不錯，偶爾出遊會睡同一張床，先前她雖然覺得沒有什麼奇怪，現在卻開始覺得有詭，無奈之下上網求助，「兄妹真的會因為好奇互摸身體嗎？有人有這樣的經驗嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「小學時還被我姐抓去當練習接吻的對象，之後才發現她去追帥哥了，笑死」、「我小時候還跟我弟喇機…原因是我們覺得舌頭碰舌頭很癢很舒服，我媽看到嚇傻不知道要怎麼跟我們說」、「其實…其實我小時候也有…但是長大都假裝忘記」、「別太在意，我以前很小的時候也因為好奇，摸摸看過我弟的生殖器，但現在想起來我只想吐」、「我小時候會玩我弟的GG欸，也是好奇才玩的，小時候也會一起洗澡，現在是不會啦」。

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