女星楊冪因出演多部人氣影視作品，在大陸成為頂流女神，與男星劉愷威離婚後更徹底蛻變成事業女強人，作品產量越來越多幾乎不休息，像是人生只剩下工作。最近楊冪罕見曬出午餐菜色，6道菜相當豐盛，但實際上卻幾乎沒吃多少，讓人讚嘆難怪她會這麼瘦。

楊冪1日在微博曬出午餐菜色，總共6道菜與1碗米飯，包括番茄炒蛋、炒蝦、菜心配腸粉、荷蘭豆、娃娃菜及紅燒肉，健康豐盛但份量並不多；細看卻能發現楊冪已吃了半碗飯，6道菜卻只有番茄炒蛋快吃完，其他菜幾乎沒動過，她也俏皮地說，「今天對蕃茄雞蛋有點偏愛」。

楊冪罕見分享午餐菜色，雖然豐盛她卻沒吃多少，網友紛紛讚嘆難怪她這麼瘦。（圖／摘自楊冪微博）

許多網友看到楊冪的午餐，又發現她只吃幾口，紛紛表示，「這樣吃難怪這麼瘦」、「看起來都很好吃，結果都沒吃，多吃一點吧」、「女神太瘦了，菜色那麼健康可以多吃吧」、「楊冪真的越來越瘦耶」、「女強人好好吃飯啊」。

過去楊冪曾公開她的減肥食譜，只吃蔬菜和蛋白質，完全戒斷澱粉，據說1個月能瘦下3到5公斤，如今看到她就算午餐裡有肉，也不太享用，能維持這種完美身材真的不意外。