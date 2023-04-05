桃園市楊梅故事園區舉辦楊梅野童祭客家童玩展，現場家長向孩子介紹童玩的玩法。（蔡明亘攝）

清明連假期間，楊梅故事園區內安排「全野童運動會」，設置多項童玩攤位。（蔡明亘攝）

不僅小朋友體驗得開心，家長也玩得不亦樂乎。（蔡明亘攝）

今日活動現場，許多民眾一家大小一起到場同樂。（蔡明亘攝）

楊梅野童祭客家童玩展中，有許多古早味童玩。（蔡明亘攝）

清明連假期間，楊梅故事園區內安排「全野童運動會」，設置多項童玩攤位。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅故事園區內，張芳杰校長故居與「西照閭」十六藝所，辦理楊梅野童祭客家童玩展，展覽至6月25日止。（蔡明亘攝）

復古童玩正夯！桃園市楊梅故事園區內，張芳杰校長故居與「西照閭」十六藝所，辦理「楊梅野童祭客家童玩展」，帶領民眾看見早年孩子如何運用生活智慧，創造童玩多元玩法，展覽至6月25日止。另清明連假期間，園內也推出多項古早童玩讓小朋友們玩得過癮，每日還有手作課程，5天連假吸引約1500人次到場遊玩，家長與孩子反映熱烈，不少人都玩到「不想回家」。

時時文創今年接手楊梅故事園區營運，創意總監林呈擎表示，現代孩童易沉迷3C產品，與早年孩子不同，聚在廟口打彈珠、跳房子、玩橡皮筋就能玩半天，盼透過客家童玩展覽，在張芳杰校長故居內，帶大家感受當時孩子們玩的各種遊戲，另在「西照閭」十六藝所能看見過去客庄孩子們，如何在有限環境中，運用智慧善用生活中物件，創造不同的童玩和玩法，並讓大家體驗這些簡單卻富饒趣味的童玩，重溫童年生活。

清明連假期間，園內安排「全野童運動會」，設置多項童玩，包括彈弓打鐵板、手轉竹蜻蜓、拋擲大沙包、竹槍神射手、戰鬥巨陀螺、氣球吹笛手、竹竿踩高蹺等。林呈擎說，各攤位都吸引許多家長帶孩子來玩，不少孩子都玩到不想回家，甚至還有小朋友沒玩夠，第2天又現身。

此外還有「Fun肆手作」童玩DIY，包括彩繪竹蜻蜓、野陀螺及前進線軸車等，報名參與情況十分踴躍，不僅孩子做得開心，家長們也彷彿回到童年，和孩子一起玩得不亦樂乎。

林呈擎提到，連假5天參與人次約1500多人，小朋友和家長反映相當熱烈，後續客家童玩展將展至6月25日，這次展覽也請來桃園市第一屆民俗技藝類童玩不老達人鄧忠金，分享並製作多個現代罕見、喚起回憶的童玩，讓策展人員也獲益良多，邀請民眾到楊梅故事園區體會客家族群簡樸的生活智慧，找回童年記憶。