波蘭總統外交政策顧問普希達克茲（Marcin Przydacz）5日表示，烏克蘭總統澤倫斯基和其妻歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）已經抵達波蘭展開訪問，烏波領導人將討論加強合作關係。

綜合美聯社和路透社報導，澤倫斯基訪問波蘭期間，將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）會面，並與當地的烏克蘭難民及波蘭公眾人物對話。

美聯社指出，這是自俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基罕見的離開烏克蘭。雖然他曾訪問西方其他國家，但這次不同的是，澤倫斯基在沒有保密的情況下，提前宣布訪問波蘭。再加上，同行的還有第一夫人，實屬罕見。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之後，波蘭至今已經收容超過150萬名烏克蘭難民，而且華沙方面亦在遊說西方國家向烏克蘭供應坦克等武器一事扮演重要角色；波蘭日前則向烏克蘭提供首批米格戰機，協助對方提升防衛能力。

除了軍事援助，兩國領袖預計會討論穀物問題。波蘭農民對於澤倫斯基的訪問非常憤怒，因為自從戰爭爆發後，烏克蘭的穀物出口到歐洲，歐盟東翼多國的穀物價格首當其衝被拉低。因此莫拉維茨奇明言，希望與烏克蘭保持貿易關係的同時，不會影響自身的市場穩定。

根據報導，在杜達迎接澤倫斯基前一小時，一直是農民憤怒焦點的波蘭農業部長瓦奇克（Henryk Kowalczyk）宣布辭職。