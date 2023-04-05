50歲玉女天后陳慧琳（Kelly），出道多年仍保養得宜，在她身上幾乎看不到歲月的痕跡，近日她出席義賣活動，真人無濾鏡和修圖的狀態下，依舊氣質出眾，讓網友都震驚不已。

陳慧琳近日出席二手衣慈善義賣活動，穿著白色緊身T恤搭灰色寬褲的她，看上去減齡不少，身材也完全沒走樣，完全不像2個孩子的媽，有網友曬出陳慧琳的生圖，直言「50歲的陳慧琳你敢相信嗎？原相機拍攝。」

陳慧琳生圖好狀態完全不像50歲。（圖／取自微博）

陳慧琳大方和粉絲合影。（圖／取自微博）

只見在無濾鏡和修圖的情況下，陳慧琳絲毫看不出歲月的痕跡，皮膚緊緻身材纖細，好狀態令人震驚不已，「這怎麼會是50歲，說30歲也信」、「沒有醫美的痕跡，保養得太好了」、「真的沒變化耶」、「這是我見過狀態最好的明星了」。

此外，有粉絲想與陳慧琳合影，被身旁的助理攔下來，但陳慧琳卻停下腳步，主動湊到粉絲的鏡頭前露出微笑，配合對方合影，完全沒有明星架子。其實，陳慧琳去年12月時，在司機的接送下，和另一台車發生對撞，導致車頭損毀，她和13歲大兒子臉和手部擦傷，被送到醫院檢查。

雖然現已無大礙，但她的眉上仍可見一道疤痕，她表示因為疤痕，讓她眉毛沒辦法動，因此臉部有些僵硬，目前在積極接受治療除疤。