前總統馬英九2日在湖南大學和陸生交流座談指出，「我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」中國大陸1982年的憲法前言裡有提到，「台灣是中國不可分割的一部分」。民眾黨主席柯文哲接受《日本經濟新聞》專訪時表示，在文化上兩邊的確有共通之處，經濟上可以考慮如何相通，但政治上，只能說很抱歉，政治上是不可能「一個中國」。

柯文哲4日接受《日本經濟新聞》專訪，根據報導，當被問到他與他的幾個可能對手比較時，柯文哲表示，民進黨好戰、偏向戰爭，國民黨太畏戰；民眾黨則是不求戰、備戰、能戰、以達到不畏戰。堅持捍衛台灣的主體性與民主DNA，但和平不到最後關頭，也絕對不輕言放棄和平，應該開啟對話管道、化解敵意。對於兩岸的敵對狀態與衝突？柯文哲表示，歷史上的戰爭往往來自於誤解與誤判。

柯文哲認為，台灣當然跟美國享有同樣的價值，同樣堅持捍衛民主價值，但台灣仍然有自己的主體性，國家之間還是會有立場與利益的差異，台灣雖然站在美國這邊，也希望有更多的機會與空間。

至於馬英九訪中說出兩岸同屬一個中國，柯文哲直言，複雜的問題不能簡單回應，這個問題本身應該更明確，「您是在問文化上的中國、經濟或政治的？」

他說，台灣跟中國使用相同的語言、有相近的歷史、文化、傳統上都過農曆年，在文化上兩邊的確有共通之處，經濟上可以考慮如何相通，但政治上，只能說很抱歉，政治上是不可能「一個中國」。

柯文哲強調，民眾黨不求戰、備戰、能戰、達到不畏戰，終極目標是尋求亞太穩定，締造區域和平。

柯文哲提及，面對美中強大壓力，台灣可以參考日本與新加坡的因應作為參考對照，相較於台灣，日本面對的壓力或許更強大，但日本的應對方式也更為彈性。

他也提到，李登輝前總統曾對他說，當有一天處在中美之間，壓力很大時，可以先看日本怎麼做，而他自己認為值得參考的還有新加坡。