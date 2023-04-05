俗話說「婆媳問題千古難解」，一名媳婦抱怨，清明掃墓時婆婆不斷要求她帶年幼的孩子出席認識祖先，還在大伯面前數落她的不是，「現在墓園弄得這麼好，山明水秀的，就妳理由一堆不肯帶來」，結果大伯卻力挺媳婦，反嗆婆婆「你覺得山明水秀，中午餐廳就取消，改在這裡野餐」，讓一旁的媳婦樂不可支，差點沒當場笑出來。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，清明連假到婆家掃墓時，她堅持不帶年幼的兒子進墓園，特地請娘家幫忙照顧，讓婆婆覺得很不滿意。而這次掃墓，向來不苟言笑的大伯也有出席，更是讓原PO倍感壓力，正當眾人集合準備前往墓園祭拜時，大伯就好奇發問：「阿弟這次沒來喔？」

原PO連忙解釋，覺得兒子年紀太小不適合進墓園，未料一旁的婆婆逮到機會馬上碎念：「我就叫她帶來，她就不聽！說什麼小孩太小，7歲之後才能來」、「都幾歲了，還不帶來給祖先認識」，這時大伯皺眉說：「我也覺得不適合」，婆婆一聽大喜，以為找到靠山幫腔：「妳看！大伯也覺得妳不對，現在墓園弄得這麼好、這麼乾淨，山明水秀的，就妳理由一堆不肯帶來，有夠迷信」。

沒想到，下一秒大伯竟然轉頭對婆婆說，「我也覺得帶來不適合，還那麼小，也幫不上什麼忙」，並認為原PO夫妻倆願意來掃墓已經可圈可點，婆婆實在意見太多，甚至開酸：「弄得再漂亮也是墓園，如果妳覺得山明水秀，中午餐廳就取消，改成在這裡野餐好了」，語畢，原PO在心中拍手叫好，狂忍嘴角的笑意，婆婆則頓時噤聲，後來的行程都擺著一張臭臉，「像是吃了10斤的排泄物」。

貼文曝光後，引來上千網友按讚朝聖，「真是欠教訓的老太婆」、「真想看看婆婆當時的表情」、「野餐太好笑了」、「婆婆還真的是欠嘴耶，通常長輩都不願意小小孩帶去墓園或靈骨塔，深怕被跟到」、「婆婆就是三八假賢慧，還好有明理的大伯父」。