《米其林指南》去年首度納入高雄，連同星級餐廳、必比登推介與入選餐廳，高雄有39 個店家入選。高市觀光局為輔導餐飲業者拚進2023年《米其林指南》摘星，4月11日將舉辦「攻略分享會」，邀集美食家、米其林星級主廚經驗談，盼為高雄挖掘出更多「潛力股」。

高市觀光局11日將在翰品酒店舉辦「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，盼透過舉辦職人講座分享會，協助更多高雄業者入選2023米其林指南，為高雄摘星。該活動限餐飲業者參加，並需事前線上報名，座位有限，額滿為止。

台灣首位榮獲米其林服務大獎的「君品酒店頤宮」服務經理歐宛臻將到高雄經驗傳承。（柯宗緯翻攝）

觀光局長高閔琳表示，這次禮聘國內知名美食家Liz（高琹雯）主持摘星攻略講座，上午場為星級餐廳攻略分享，特邀全台唯一且連續5年獲選米其林三星認證的「君品酒店頤宮」餐飲部鄧惠文副總、台灣首位榮獲米其林服務大獎的服務經理歐宛臻、高雄米其林一星「承SHO日本料理」主廚藤本詳一來經驗傳承。

高雄「承SHO日本料理」主廚藤本詳一將經驗傳承。（柯宗緯翻攝）

至於下午場則為必比登推介攻略分享，邀請去年甫入選必比登推介的店家代表，例如「橋邊鵝肉樂朋 LE PONT」 負責人陳良士、「老新台菜」品牌長薛鎮鉉、台南「東香台菜」蔡瑞成、台中馨苑小料理店長陳采妮等得獎高手現身說法。

高雄餐廳「橋邊鵝肉樂朋 LE PONT」入選2022年必比登推介。（柯宗緯翻攝）

此外，觀光局透露，近期將號召近40位最能代表地方舌尖美味的在地料理職人及主廚，共同推出最接地氣的職人級口袋美食寶典，吸引在地市民或海內外旅客聞香而來。