安平老街這波連假人潮較去年同期成長。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

清明5天連假爆發疫後出國潮，國旅與國外旅遊市場價值再掀熱議，有網友到台南玩2天1夜噴了1萬3000元大呼不如出國，台南市觀旅局回應台南住宿的平均價格為每晚「2548元」，估計5天清明連假共吸客450萬人，證明台南市旅遊市場正夯。

有台北網友趁清明連假到台南旅遊，他計算搭高鐵、住宿、租車與吃東西費用，2天1夜共花了1萬3000元，說明選的是中階飯店，吃的是普通食物，高鐵租車是剛性需求，竟然1個人就花了這麼多錢，大呼「南部國旅真的貴」、「感覺可以飛沖繩了」、「看完台灣住宿房價都想訂機票」。

有網友附和「搭廉航出國比較香」、「我上次去嘉義2天也跟你花的差不多」，也有網友認為發文者在住宿與租車部分花費太貴、「去日本不可能只花1萬3000」、「機票也變貴了」、「1萬3應該是住很舒服的花法」。

台南市觀旅局5日回應，台南市住宿平均房價為每晚2548元，遊客若想住更好等級的飯店才會花到更高價格，另外郊區各景點旅遊可多利用大眾交通工具，台南市推出的好康券也有搭乘大台南公車免費的優惠。

台南市觀旅局估計，清明連假5天共湧入450萬人次遊客，以美食戰區的國華、海安商圈、小西門、南紡購物中心、赤崁樓及孔廟園區周邊巷弄人潮最多，共吸引70萬人次。安平、新化、鹽水與菁寮老街共有20萬人次。

受兒童節影響，親子旅遊熱點包括頑皮世界、柳營尖山埤度假村、虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館、臺灣歷史博物館、德元埤荷蘭村、善糖文化園區及十鼓仁糖文創園區等園區共計吸引超過14萬遊客入園。漁光島藝術節也吸引超過6萬人拍照打卡。