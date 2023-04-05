俄國鋼琴大師魯比莫夫（Alexei Lubimov）第四度來台，他在去年俄烏戰爭開打不久後，於莫斯科文化中心演出，因為演了烏克蘭作曲家席維斯特羅夫（Valentin Silvestrov）作品，而遭到當局介入中斷演出，他表示，這次他也帶來席維斯特羅夫，想藉此傳達和平。

俄國鋼琴大師魯比莫夫第四度來台，將演奏烏克蘭作曲家席維斯特羅夫作品，他表示想藉此傳達和平。（陳俊吉攝）

回顧去年這起音樂會插曲，他表示，一切都是政治意識作祟，「說起來很可笑，在演出前，中心總監有接到消息說不能演烏克蘭作曲家作品，應該要停演，但是因為已經完售了，中心仍決定要如期演出，第一首演出席維斯特羅夫作品時，沒任何事發生，第二首我彈舒伯特時，警察就突然進來，說要找炸彈，當然炸彈沒找到，他們只是找理由中斷演出。」

魯比莫夫表示，這場音樂會之後，他和該中心相關人員都沒有發生任何事，「後來在莫斯科其他地方，還是有人演出席維斯特羅夫作品，並沒有被停演。」

鋼琴家魯比莫夫認為現代社會已快遺忘19世紀浪漫樂派的音樂內涵，他希望能盡力傳達。（陳俊吉攝）

魯比莫夫出生於1944年，鋼琴師承安娜（Anna Artobolevskaya）、小涅高茲（Heinrich Neuhaus）與尤蒂娜（Maria Yudina）等人。他演奏的曲目時期多元，能演奏古典音樂和前衛音樂作品，他曾在1968年於莫斯科演出美國作曲家約翰．凱吉作品，1988年凱吉到莫斯科時，經共同友人介紹而相識。

在蘇聯時期，20世紀音樂作品並未受到當局歡迎，魯比莫夫因演奏許多20世紀作品而遭到批評，被列入黑名單。他轉而鑽研16、17世紀音樂，後來也主張使用古樂器演奏莫札特、貝多芬、舒伯特等人作品，他表示以此更能理解作曲家樂思，聽見當時的聲響。

鋼琴家魯比莫夫這次將演奏烏克蘭作曲家席維斯特羅夫的作品《信使》，他表示兩人相識超過50年。（陳俊吉攝）

這次曲目之一選定席維斯特羅夫的作品《信使》，魯比莫夫表示，他們兩人相識超過50年，雙方對彼此的音樂都很了解。《信使》是席維斯特羅夫在1996年他的音樂學家妻子驟逝後寫下的作品，「妻子突然離開對他的打擊很大，他沉寂了很久，這首作品像是一種腦中的幻覺，某種陰影、鬼魂，或是遙遠的莫札特之聲、天使之音，在音樂最後也瞬間消失，或許是象徵他太太突然離開。」

魯比莫夫表示，他在正式演出時，會採鋼琴全蓋演出．「這樣聽起來才會有遙遠之聲的感覺，對我而言，這首作品呈現了一個人的回憶，有一點像是舒伯特、蕭邦、莫札特，某種舊時的風格，但卻不是真正的引用或模仿，而是一種銘記在心的形式。」

演完之後，緊接著是布拉姆斯作品，魯比莫夫說，他很喜歡這樣的安排，將古典曲目和現代作品配在一起，像是演荀白克就配莫札特，演史特拉汶斯基會配上貝多芬，「我平常演席維斯特羅夫是配上舒伯特，像去年那場被中斷的音樂會就是這樣配，但這次我配上布拉姆斯的晚期作品，我一輩子深愛布拉姆斯的作品，但很少演，這次演布拉姆斯，對我而言是很新穎的嘗試。」

魯比莫夫透露，他接下來在夏天、秋天會在歐洲演出布拉姆斯作品，並計畫錄音，「即使是用現代鋼琴演奏布拉姆斯，但我腦中的思考和聲響是不一樣的，可能會更接近古鋼琴的聲響，我覺得現在的我們，已經快要忘記真正的浪漫時期音樂了，我希望可以真正演奏那時候的音樂。」

鋼琴家魯比莫夫安排曲目時，喜歡將古典曲目和現代作品配在一起，他表示能帶給觀眾新觀點。（陳俊吉攝）

魯比莫夫表示，古典曲目搭上現代作品的選擇，其來有自，「在1970年代、1980年代的人，都很渴望聽見新的音樂，這些音樂打開了新的世界。我每次排曲目，都會想這樣安排，能帶給聽眾什麼新觀點。」

而使用古鋼琴演奏當時作曲家作品，也讓魯比莫夫感覺更能貼近音樂內涵，「我真的在裡面聽見莫札特、貝多芬、舒伯特他們耳朵裡聽見的聲響，他們樂譜字裡行間想傳達的訊息和音樂織度（texture）。」

魯比莫夫深信，音樂不是只有一種詮釋方式，「探索古樂器能帶來更多的詮釋空間，包括聲響、觸鍵、技巧和理解的方式，你了解更多，就能找到更多音樂的可能。」

回想童年時期學琴，魯比莫夫說他有一個快樂的音樂童年，「我喜歡唱歌、音樂和大自然，還喜歡抓蝴蝶，也很高興因為學琴而可以和安娜老師住在一起。」

魯比莫夫表示，他最記得6歲時，有次安娜在家裡舉辦音樂會，因為到處都沒位置了，他坐在鋼琴底下聽，「那是我第一次對鋼琴聲響感到震撼，安娜為我開啟的，不只有鋼琴，而是整個音樂世界的大門，包括音樂、藝術、哲學，她教了我11年，後來還介紹尤蒂娜老師給我，尤蒂娜是開啟我演奏現代樂的老師，也是我音樂路上的英雄和精神導師。」

魯比莫夫表示，遇見這些老師，他的人生很幸運，「他們讓我不只是成為一名鋼琴家，也能有不一樣的視野，讓我不侷限只有一個風格或是一種方向。我能探索不同的音樂內容，找到什麼是我們的時代，一切都在我的眼中。」

主張以古為新，從新作品學習新事物，從不同角度發掘新觀點，魯比莫夫表示，亞洲傳統音樂如京劇、國樂、甘美朗、印度音樂等，也都是他的養分，「我喜歡聽不同的音樂，不單單只有西方音樂；音樂並沒有真正的開始和結束，而我們就是和音樂在一起。」

魯比莫夫表示，對於音樂專業的追尋沒有極限，「現在是一個很浮誇的世界，選擇很多，但人們好像變得不知道該怎麼選擇。」魯比莫夫鼓勵新生代音樂家，多多以他者為師，「並不是所有的事情都能從同一個老師身上學，處處都有老師，不同的老師、領域，都可以是老師。」

魯比莫夫表示，彈奏對他而言是第二層次，「第一層次是先了解音樂真正的內容，如何更靠近音樂的本質，開啟音樂的感知力。在亂世裡，希望年輕人不要失去自己，也不要遺忘舊事物的美好。希望你我在亂世裡都能感受到真正的自由。但首先要問的是，你怎麼定義自由。」

魯比莫夫在台音樂會將於4月6日在台北國家音樂廳、4月9日到高雄衛武營音樂廳，4月10日在台中國家歌劇院中劇院登場。