今天是清明5天連假最後一天，下午3時過後國道1號中部路段開始湧現車潮，其中彰化北斗至彰化交流道路段車流呈現紅色警戒，行車時速僅約20至30餘公里，台中大雅至后里也是車多，行車時速約30至40公里。國道警方預估車流可能要到晚間9時後才能逐漸回復順暢。

國道三隊指出，今天下午3時過後，中山高速公路北上過了雲林縣西螺路段後，車流即逐漸增多，到下午5時左右，彰化北斗至彰化交流道間的車流都呈現紅色警戒，其中員林至埔鹽路段的行車時速僅約20公里。

國道三隊表示，中山高北上台中大雅到台中系統北上路段也壅塞，行車時速也約30至40公里。造成上述路段塞車除因北返車潮外，也因發生3件追撞車禍，肇事原因疑因未保持安全車距所致，這些事故也讓塞車情況雪上加霜，提醒用路人保持行車距離，以策安全。

國道3號中部路段的行車狀況較為順暢，下午起車多的路在北上南投竹山至南投服務區及草屯交流道一帶；此外，中部地區車多的路段還包括台74線北上霧峰系至大里一帶，車流也為紅色警戒，行車時速約30公里。