重情重義的人，往往是在生活特別受歡迎的一類人，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬牛、蛇、羊、豬非常重感情，其中生肖牛不僅對父母體貼，對朋友也是義氣相挺；生肖蛇有著認定就不願輕易放棄，並真心在乎對方；生肖羊會設身處地為他人著想；生肖豬則是即使和朋友或家人起衝突，也能不計前嫌、和好如初。

▍生肖牛：細心

生肖牛不善言詞，甚至有時還有點木訥，很難靠嘴甜來取悅別人。事實上，他們是標準的「人暖話不多」，總是細心看待別人的事情，例如關心父母、體貼家人，對朋友也能義氣相挺，相當可靠。生肖牛雖然看起來內向，但身邊知心朋友卻多不勝數。

▍生肖蛇：痴心

願意付出的生肖蛇，對人與人的情感有一份特別的痴心。雖然生肖蛇常被認為是敏感多疑的人，卻有著「認定後就不願輕易放棄、真心在乎對方」的優點。當生肖蛇認定對方時，其實生肖蛇已放棄了很多事情來站在對方這邊，這樣的生肖蛇，誰還捨得傷害呢？

▍生肖羊：暖心

生肖羊的個性就有如柔軟厚實的羊毛被，讓人覺得溫馨踏實。而面對朋友的傾訴，他們總能設身處地為對方著想，該老實、或該委婉的說，都拿捏得恰到好處。而且當對方需要他們時，他們都會在！

▍生肖豬：貼心

向來樂天開朗的生肖豬，不喜歡吵架，有時還願意充當朋友的「和事佬」，盡其所能調解糾紛。即使和家人或朋友起衝突，還是會盡量去想對方優點，並且與對方不計較、和好如初，這種大肚的性格，讓生肖豬總能獲得貴人幫助。