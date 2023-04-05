民進黨台北市議員王世堅參選第二選區（士林、大同），挑戰現任立委何志偉。而針對民進黨主席賴清德祭出「誠信條款」，不建議現任議員參與立委初選，王世堅今(5日)在《嗆新聞》節目強調，他做了決定，不會三言兩語就被搓掉，更喊出「我王世堅的誠信是怎麼樣，我相信社會大眾看得很清楚，如果用誠信兩個字羞辱我，是可忍，孰不可忍！」他也透露北市議會開議後將扮演「蔣師」，循慣例送東西告誡市長蔣萬安。

「堅定參選，初選落敗就挺對手，不接受徵召！」黃揚明今(5日)在臉書發文指出，在黨內立委初選挑戰現任立委何志偉的台北市議員王世堅今早在《嗆新聞》節目中受訪時表態，他絕對不會被徵召去其他選區，因為自己說了要在哪個選區參選，「說到做到！」他也強調：「如果我初選輸了，我一定就不選，而且我必須幫助贏的人去打贏這場大選！」他還說，如果輸的人不退，社會會抵制。既然參加初選，就要願賭服輸。

黃揚明提到，王世堅也在節目中還原民進黨前主席卓榮泰3月14日與他會面的過程。他說，其實那天是他去拜會卓，二人一起吃便當，談了大約2個小時，「確實他並沒有代表賴清德主席來跟我談。」且他做了決定，也不會三言兩語就被搓掉。王世堅坦言，他參選的選區可能出乎黨中央的意料，但他相信賴清德主席不會勸退任何一位參選的人，因為賴就任黨主席第一天就說沒有現任優先，都要初選。

談到黨內「誠信條款」，王世堅強調，「誠信條款」抵觸黨內提名條例，是無效條款。過去很多議員參選立委、立委參選縣市長的案例黨內都鼓勵，為什麼獨獨現在不行？王也對「誠信」二字很有意見，「對我而言，我不接受這兩個字對我的羞辱，我王世堅的誠信是怎麼樣，我相信社會大眾看得很清楚，如果用誠信兩個字羞辱我，是可忍，孰不可忍！」

另外，台北市議會下週即將開議，自稱「蔣師」的王世堅也預告，他已準備好循慣例送台北市長蔣萬安一個東西當作「提醒、告誡」。