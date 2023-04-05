大陸《環球時報》5日報導，共軍東部戰區微信公眾號連續兩日發布追思海報及抗戰時期國軍空軍飛行員沈崇誨漫畫故事，表達中國「一點都不能少」的主權立場、 情感立場、歷史立場。

《環時》報導稱，清明節海峽兩岸都會追思祭祖，東部戰區4日發布一組追思海報，這組海報凸顯了「宗」「國」「興」三個字，採用主體字眼內涵影射的呈現手法，其中台灣地圖高亮融入中國全圖。有匿名軍事專家分析，「把台灣作為「宗」「國」「興」中的「一點」進行融合式呈現，凸出表達中國「一點都不能少」的主權立場、情感立場、歷史立場。

這位專家介紹，海報「宗」的主要考慮應是契合清明節本身的親情意蘊，台灣融入中國地圖，凸顯兩岸同宗同源，理應共創共用。海報「國」以航空烈士墓園景為背景元素，應是為了紀念一切為民族解放、國家主權流血犧牲的先烈，意在呼喚國軍不忘民族大義和建軍初衷。海報「興」中的港珠澳大橋、高鐵元素，意在表達兩岸民眾應雙向奔赴，影射台灣只有融入中國復興進程，才真正有未來。

東部戰區微信公眾號5日又發布一組漫畫，講述南京航空烈士墓國軍飛行員沈崇誨的真實事蹟，其中尤有深意的是，藉用烈士的自述「今天華夏上空翱翔的強大空軍，定不會負我所願」，呼應了4日海報中東部戰區對於民族立場和軍隊使命的堅定表達。

專家表示，透過還原當年那些壯志凌雲的英雄豪情和生死拚殺的刺激場景，希望能讓兩岸同胞共同回憶起攜手共禦外敵的家國情懷，當前也應團結起來認清真正的敵人，才能不負前輩的努力和期望。