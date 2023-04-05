央行近日公開指出，近期美國中小型銀行陷危機，國際間普遍認為，SVB破產不至於發生類似雷曼兄弟的次貸危機，不會帶來巨大的經濟影響，但若干經濟學家仍示警，近期美國中小型銀行危機與1980年代的儲貸危機卻極其相似，值得關注。

所謂儲貸危機，是發生在1980年代，時任美國聯準會（Fed）主席伏克爾快速升息對抗高通膨，導致儲貸機構所承作的固定利率房貸價值大幅下跌，但同時間資金成本卻上升，必須支付更多的利息方能吸引存款，形成了龐大的負利差，許多儲貸機構開始產生大量的虧損，終致無力償還。

根據統計，1980至1995年間，有逾1,000家儲貸機構破產，並花費美國納稅人逾1,600億美元來收拾善後。

央行指出，此次SVB倒閉與儲貸危機很類似，且SVB與儲貸機構同樣面臨相同的脆弱性問題，包括監管鬆散、內部管理不當、高道德風險，以及過度集中單一類型客戶，例如儲貸機構幾乎完全專注於提供房貸服務，而SVB則主要是服務科技新創公司，風險過度集中。

回顧1980年代儲貸危機時，美國監管當局採取的因應措施，除降低資本提列標準外，也通過法案讓儲貸機構得以從事較高風險的消費者貸款及商業貸款，甚至將金融機構的存款保險額度由4萬美元提高至10萬美元，但隨時間惡化，這些機構最後演變成「殭屍」。

央行認為，美國中小型銀行危機與儲貸危機雖有諸多相似，但兩者最重要的不同點為，此次美國監管當局仍有能力介入並挽救局面，可減輕這些銀行倒閉帶來的經濟影響。

但央行也提醒，近日「經濟學人」指出，美國中小型銀行危機目前看似紓解，不過，若Fed提供一年期的「銀行定期融資計畫」延長期限，且美國國會提高存款保險額度，而不試圖解決中小型銀行的根本問題，未來美國殭屍銀行家數恐會激增。