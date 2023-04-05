銀行業動盪為經濟蒙塵，聯準會（Fed）陷入兩難境地。市場預期聯準會最快將於今年夏天啟動降息，但專家警告，一旦聯準會降息，可能引發停滯性通膨，以及愈發嚴峻的金融不穩定。

外媒報導，安聯集團首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）受訪時警告，降息是聯準會最糟糕的做法，「如果他們真的這樣做，可能導致停滯性通膨和金融不穩定的結局」。

通膨至今仍遠高聯準會2%的目標，埃里安幾個月來不斷發出警訊，市場對聯準會不損害經濟控制通膨的能力越來越悲觀。埃里安說，降息會進一步衝擊市場的信任，並升高對通膨失控風險的預期。

隨著矽谷銀行等爆雷點燃銀行業危機，然降息卻是緩解壓力的錯誤方式。埃里安提到歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，利率是控制通膨的貨幣政策主要工具，至於金融穩定的部分，仍有其他工具可用。

利率升至2007年以來最高水準，聯準會去年不得不啟動激進升息，以抑制通膨持續走高，因為2021年時誤判通膨為「暫時性現象」，凸顯其收緊貨幣政策慢半拍。

埃里安將聯準會政策形容為「在迷霧中高速行駛，又突然踩剎車」。他說，「當有人以這種方式開車，我們會預計發生事故嗎？會的，且也確實發生過經濟事故，我一點也不驚訝」、「希望我們不會遭遇大型經濟事故」。