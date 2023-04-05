俄烏衝突持續，中國的作用備受關注。路透社報導，愛麗舍宮週三表示，法國總統馬克宏在訪問北京之前，與美國總統拜登通電話，兩人表示願意共同與中國接觸，以加快結束烏克蘭危機。

報導指出，馬克宏辦公室在一份聲明中說，「兩位領導人提到，他們願與中國接觸，以加快結束烏克蘭戰爭，並參與建設該地區的可持續和平。」

愛麗舍宮還說，馬克宏和拜登都希望能和中國一起，在推動發展中國家與發達國家共同發展方面做出貢獻，並為氣候和生物多樣性制定共同議程。

馬克宏將偕同歐盟執委會主席范德賴恩，於5日至7日對中國進行訪問。

環球網報導，就有關中方在促進烏克蘭和平過程中發揮作用的相關提問，中國外交部發言人毛寧4日表示，中國不是烏克蘭危機的當事方，中方是危機和平解決的堅定支持者和積極推動者。願同歐方就政治解決危機溝通交流，也期待歐方展現戰略自主和政治智慧，朝著實現歐洲長治久安邁出堅定的步伐。