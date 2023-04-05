桃園市龜山第一公墓推動遷葬，去年有主墓都已完成遷葬。今年無主墓已暫先集中安置。桃園市政府日前邀集民代、里長討論，決議設置、不設置納骨塔2案並陳，並尋求地方意見，再來決定後續處理方式。

龜山第一公墓2019年起開始遷葬作業，讓鄰近沒有大型綠地、公園的大山頂地區有空間有休憩、散步。桃園市議員牛煦庭表示，原先在鄭文燦時代，市府曾規畫遷葬後，除公園、綠地外，設置2萬塔位的納骨塔，不過地方有不同聲音。日前開會後，決定採取納骨塔設與不設2案並陳的方式，待收集民意後再進行後續。不過不管何種方案，都希望盡快對現址綠美化、整理，讓民眾可以使用。至於設置遊戲場，因涉及現址仍是殯葬用地，還需要變更。

當地山頂里長黃呈科表示，自己在里內千人Line群曾進行詢問，有8成3民眾反對設置納骨塔，認為納骨塔會妨害生活空間。他說，里民普遍認為，過去是墳墓區，大家默默承受，但既然墳墓已經遷走，就不應該再回來設納骨塔。他也提到，贊成方有些覺得設不設無所謂。也有人認為，當初遷葬時有提供補助，若遷回來也有補助，就同意設納骨塔。黃也補充，目前無主墓600個暫時安置在公墓的貨櫃屋，安置方式還需討論。

桃園市民政局表示，目前龜山沒有公有納骨塔，民眾多到使用鄰近的八德、桃園、蘆竹的公有納骨塔。如果要設置納骨塔，也會在公墓現址的邊角設置，量體部分也還要再討論。民政局也說，將盡速蒐集民意討論。