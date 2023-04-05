男子遇到對門鄰居直接在樓梯間燒金紙，他向對方勸阻竟被嗆「又不在你家客廳」。（翻攝自臉書爆料公社）

這也太危險了吧！有名住在公寓男子，疑似聞到燒東西的味道後，一打開門後竟然發現對門鄰居在燒金紙，金紙桶內熊熊的烈火在樓梯間狂燒，讓他看了超傻眼，也怒批「超自私的老人家，在樓梯間燒金紙，又危險又臭死人」，然而，他向對方勸告時，竟然被反嗆「我在我家門口燒，又不是在你家客廳燒」，遇到這樣的鄰居也讓他狂搖頭。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段影片，從影片中可見，拍攝者開啟自家門後，發現對門鄰居竟然在樓梯間燒金紙，熊熊烈火讓人看了膽戰心驚，對此他也表示「超自私的老人家，在樓梯間燒金紙，又危險又臭死人」，他也勸告退方，卻被反嗆「我在我家門口燒，又不是在你家客廳燒」，這一番話讓他超傻眼。

貼文一出，網友紛紛留言表示「拿電風扇出來對著他們吹啊，我在我家吹又沒去你家吹」、「這太誇張了啦」、「這也太危險了吧」、「應該拿去樓下燒吧」、「誇張，拿到一樓很難嗎」、「這能報警了」、「這要是有人要經過進出是要怎麼走」、「以前住公寓，大家都是去頂樓一起燒，這個可以直接報警處理吧」、「燒紙很臭，又空汙」。