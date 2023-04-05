36歲林姓女子因為情緒障礙，醫師建議飼養寵物改善情緒，林女先後飼養吉娃娃、馬爾濟斯，但林女養狗後涉嫌以虐狗發洩情緒，2021年9月更將馬爾濟斯活活掐死扔垃圾車。桃園地院依非法宰殺動物罪，處拘役40日，併科罰金20萬元。

桃園地檢署調查，林姓女子因情緒不穩定，醫師建議可以飼養寵物，她為此飼養吉娃娃、馬爾濟斯，但2021年竟活活將馬爾濟斯掐死，還趁機丟到垃圾車中。林女就醫時，還向醫師透露，因為和丈夫衝突而情緒沮喪，為此燒青蛙、掐死狗，還稱當時感到「很興奮」。

另林女的前夫也說，林女飼養的寵物常常受傷，且馬爾濟斯突然不見後，他隱約知道林女會傷害動物，才將林女名下動物轉送友人飼養。

檢方查出，林女的情緒障礙是因遭不當對待而產生，但是更應較常人了解不當對待將對他人造成巨大、長期傷害。林女卻不正面對抗消極情緒，反而是情緒發洩在無力反抗之小動物身上。檢方認為，林女在在警詢、就醫時，能詳細記憶案發當下殺害犬隻情節，犯罪時神智並未陷於解離或違法性識別能力低落或喪失程度。而她未能尊重動物生命，放任個人情緒持續傷害他人（動物），極不可取，請從重量刑，以資懲儆。

法院認為，保護動物之觀念乃現代文明社會之重要價值之一，僅因一時情緒失控即遷怒並殺害寵物犬，手段殘忍，行為也危害保護動物的社會風氣及善良秩序，念其犯後坦承犯行，態度上尚可。依非法宰殺動物罪，處拘役40日，併科罰金20萬元。