台北市前副市長黃珊珊8日將陪同民眾黨主席柯文哲訪美，黃今天於臉書發文表示，「不用再幫我找工作」，但請一定先幫台灣找到好總統，她自己to do list的置頂選項，就是「全力支持柯文哲參選2024」，她相信柯文哲會是最好的總統人選，「如果你相信我，也請你相信我的選擇。」

黃珊珊喊話，「幫自己，也幫台灣找個好總統。」她說，3天後又要再度啟程出發去美國了，今年1月她在美國紐約度過聖誕節和新年，難得和小孩聚在一起，這是5年來，第一次放的20天長假，沈澱選舉的疲憊、享受當媽媽的單純生活，更重要的是，思索未來的方向。

黃珊珊表示，回國後，幾個月來，一直到現在，謝謝媒體與各界朋友都忙著幫她「找工作」，跟媒體好友餐敘，也不斷被問到幾個問題：參選區域立委？要選哪一區？四年後選市長？不分區立委？

黃說，有很多里長直接或間接都來邀我去選台北市各選區的立委，幾乎每個選區都繞過一輪，她的回答是「大家真的想太多了，我其實什麼也沒想」。

黃珊珊指出，大家都知道她生過一場病，生病後寫了兩個表：to do list和not to do list，所以，現在已經沒有人可以勉強她做任何不想做的事，「我只會做我想做、會做、能做的事」。

她強調，現在她的to do list的置頂選項，就是「全力支持柯文哲參選2024」，原因無他，只因為她相信柯文哲會是最好的總統人選，「如果你相信我，也請你相信我的選擇」。

她說，「我只相信我親身所見所聞，我也相信，因為我們的存在，因為我們的努力，台灣終會走出藍綠綑綁、台灣終將有第三種選擇的第三條路，政治環境也會更健康、更乾淨、更透明」。

黃珊珊提到，這一次，她將全程隨同柯文哲訪美，行程與心境完全不同，柯將以下屆總統候選人的身份，拜訪美國政界還有僑界，同時也有多處的企業與民間機構對談與參訪，美方也表示會以總統候選人規格接待，毋庸質疑。

黃珊珊表示，自己離開公職以後，到台灣各地感受人民的溫度，出國後更是眼界大開，以前只侷限在台北政壇的她，看到新的世界，更感受到台灣將面臨的重大挑戰：高齡少子、極端氣候、貧富差距、能源短缺、晶片戰爭，這些現在進行式的挑戰就在眼前，但是我們的政府還後知後覺，相關規則與法制十分落後。

黃珊珊說，我們應該要做的事還很多很多，她十分慶幸，現在可以走出台北，看到世界，走向未來。所以，我的好朋友們，不用再幫我找工作，但，請一定先幫台灣找到好總統吧！